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زيلنسكي: بدأنا التحرك باتجاه مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ونعتمد على دعم شركائنا

Lebanon 24
05-03-2025 | 12:50
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