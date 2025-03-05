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البيت الأبيض: المتهم بهجوم مطار كابول وقت الانسحاب من أفغانستان تم تسليمه اليوم إلى السلطات الأميركية

Lebanon 24
05-03-2025 | 13:33
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