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البيت الأبيض: ما حدث بالأمس يظهر أن الحزب الديمقراطي هو حزب الجنون والكراهية ويريد وضع بلادنا في مؤخرة الأمم

Lebanon 24
05-03-2025 | 13:33
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