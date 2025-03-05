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وزير دفاع إسرائيل: تعزيز العلاقة الأمنية مع دول السلام بالمنطقة ضروري لبنية أمنية تدفع لاتفاقات سلام إضافية
Lebanon 24
05-03-2025
|
13:58
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