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هيئة الأسرى الإسرائيليين: نخشى من انتقائية في إطلاق سراح الرهائن ونطالب بصفقة شاملة وفورية

Lebanon 24
05-03-2025 | 14:28
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