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دول أوروبية عقب اجتماع لمجلس الأمن: لا يجب أن تؤدي حركة حماس "أي دور" في قطاع غزة مستقبلا

Lebanon 24
05-03-2025 | 14:39
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