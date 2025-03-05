Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: الاتصالات المباشرة مع حماس لن تغير الموقف الحازم للرئيس ترامب

Lebanon 24
05-03-2025 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: من يريد إفشال الصفقة يفعلها في آخر لحظة وليس قبل 5 أيام ويمنحها وقتا للحل
lebanon 24
05/03/2025 23:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٤ الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن بيان حماس جاء ردا على خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
05/03/2025 23:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مرافق لنتنياهو: إسرائيل لن تتخلى عن إنهاء حكم حماس في غزة ونزع سلاح القطاع كجزء من استمرار الصفقة
lebanon 24
05/03/2025 23:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مرافق لنتنياهو: حماس يجب ألا تكون جزءا من إدارة قطاع غزة
lebanon 24
05/03/2025 23:16:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:07 | 2025-03-05
16:05 | 2025-03-05
16:05 | 2025-03-05
16:04 | 2025-03-05
15:56 | 2025-03-05
15:55 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24