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أخبار عاجلة
هيئة البث "الإسرائيلية" عن مصدر مطلع: لا يزال مبكرا الحكم على موقف الولايات المتحدة من الخطة المصرية بشأن غزة
Lebanon 24
05-03-2025
|
15:10
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