Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في حماس يؤكد إجراء اتصالات مباشرة مع الموفد الأميركي تناولت الرهائن الأميركيين

Lebanon 24
05-03-2025 | 15:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن طلب الإفراج عن الرهائن الأميركيين
lebanon 24
06/03/2025 00:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: أوضحنا لأميركا خلال المشاورات رأينا في الاتصالات الأميركية المباشرة مع حماس
lebanon 24
06/03/2025 00:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي: مصر تتولى إجراء اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين والإسرائيليين للتأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وبنود اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
06/03/2025 00:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: الاتصالات المباشرة مع حماس لن تغير الموقف الحازم للرئيس ترامب
lebanon 24
06/03/2025 00:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:56 | 2025-03-05
17:54 | 2025-03-05
17:43 | 2025-03-05
17:40 | 2025-03-05
17:38 | 2025-03-05
17:36 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24