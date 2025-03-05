Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن توقيع قوات الدعم السريع وحلفائها دستورا انتقاليا للسودان

Lebanon 24
05-03-2025 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: نشعر بقلق على سلامة المدنيين في الفاشر وسط الحديث عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع
lebanon 24
06/03/2025 00:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: نشعر بقلق عميق إزاء العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية
lebanon 24
06/03/2025 00:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الفلسطينيين في جنين ومخيمها حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعملية هناك
lebanon 24
06/03/2025 00:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قوات الدعم ارتكبت جرائم إبادة جماعية في السودان
lebanon 24
06/03/2025 00:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:56 | 2025-03-05
17:54 | 2025-03-05
17:43 | 2025-03-05
17:40 | 2025-03-05
17:38 | 2025-03-05
17:36 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24