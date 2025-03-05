عضو مجلس الحرب السابق آيزنكوت: نتنياهو واصل الترويج للانقلاب القضائي ما مزق الشعب وأضعف الدولة وعلى نتنياهو التركيز على تحقيق أهداف الحرب وفي مقدمتها إعادة الرهائن

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