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ترمب خلال لقائه وفداً من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم: على حماس أن تفرج عن الرهائن وإن لم تفعل فإن شيئاً ما قد يحدث

Lebanon 24
05-03-2025 | 17:28
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