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البيت الأبيض: ترمب التقى الأربعاء 8 من الرهائن المفرج عنهم من غزة واستمع باهتمام شديد إلى قصصهم المفجعة

Lebanon 24
05-03-2025 | 17:38
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