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سموتريتش تعليقاً على تصريحات ترمب: أشكر الرئيس الأميركي على التزامه بأمن إسرائيل وأمن العالم الحر بأسره وحرصه على عودة جميع الأسرى إلى ديارهم

Lebanon 24
05-03-2025 | 17:43
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