Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية ل"الحدث": ترمب ملتزم بإعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج إلى وطنهم

Lebanon 24
05-03-2025 | 17:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية لـ"الشرق": ندعم حكومة لبنان في سعيها إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتأسيس احتكار القوة ولا مكان لحزب الله في هذه الرؤية
lebanon 24
06/03/2025 02:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مصادر أميركية: إدارة ترمب تسعى إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية بما يتوافق مع "أميركا أولا"
lebanon 24
06/03/2025 02:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"غير مهمة".. الخارجية الأميركية تصدر أمرا بإلغاء اشتراكات الصحف والوكالات الأجنبية
lebanon 24
06/03/2025 02:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: وزير الخارجية روبيو اتفق مع نظيره الروسي لافروف على إنشاء آلية تشاور لمعالجة "العوامل المكدّرة" للعلاقات الروسية الأميركية
lebanon 24
06/03/2025 02:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2025-03-05
18:53 | 2025-03-05
18:30 | 2025-03-05
18:13 | 2025-03-05
18:07 | 2025-03-05
18:05 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24