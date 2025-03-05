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واشنطن بوست عن مسؤولي وكالات إغاثة دولية: خطة إسرائيلية للسيطرة المباشرة على المساعدات التي تدخل وتوزع بغزة

Lebanon 24
05-03-2025 | 18:53
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