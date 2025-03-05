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نطن بوست عن مسؤولي وكالات إغاثة دولية: وفق خطة إسرائيل فإنها ستنشئ نظام تتبع لتوزيع المساعدات داخل غزة
Lebanon 24
05-03-2025
|
18:55
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