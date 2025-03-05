بوليتيكو: الفكرة المطروحة في المباحثات السرية تقوم على تنظيم انتخابات رئاسية بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا ولكن قبل بدء مفاوضات سلام شاملة

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