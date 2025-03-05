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بوليتيكو: الفكرة المطروحة في المباحثات السرية تقوم على تنظيم انتخابات رئاسية بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا ولكن قبل بدء مفاوضات سلام شاملة

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:09
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