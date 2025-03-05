17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
محافظ اللاذقية للعربية: لم يتم اعتقال أي عنصر قام بالتسوية إلا إذا ارتكب جريمة
Lebanon 24
05-03-2025
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ اللاذقية السورية للعربية: نستقبل أي شخص يريد تسوية وضعه
Lebanon 24
محافظ اللاذقية السورية للعربية: نستقبل أي شخص يريد تسوية وضعه
06/03/2025 09:05:23
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ اللاذقية للعربية: الوضع الأمني حاليا في القرداحة جيد
Lebanon 24
محافظ اللاذقية للعربية: الوضع الأمني حاليا في القرداحة جيد
06/03/2025 09:05:23
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ اللاذقية للعربية: نتعامل مع هجمات فلول نظام الأسد من خلال تنسيق مع قوات الأمن
Lebanon 24
محافظ اللاذقية للعربية: نتعامل مع هجمات فلول نظام الأسد من خلال تنسيق مع قوات الأمن
06/03/2025 09:05:23
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ اللاذقية السورية للعربية: تخطينا مرحلة الخطر في اللاذقية
Lebanon 24
محافظ اللاذقية السورية للعربية: تخطينا مرحلة الخطر في اللاذقية
06/03/2025 09:05:23
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
Lebanon 24
بعد تصريحات سلاف فواخرجي الأخيرة.. توجيه كتاب إلى الشرع هذا مضمونه
02:44 | 2025-03-05
05/03/2025 02:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
Lebanon 24
أوراق 100 دولار مُهترئة تغزو لبنان.. هكذا تتخلصون منها
02:45 | 2025-03-05
05/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التصوير توقف.. دانييلا رحمة تكشف عن تعرّضها لحادثة "بشعة": ورمت عيني وما عاد تفتح
Lebanon 24
التصوير توقف.. دانييلا رحمة تكشف عن تعرّضها لحادثة "بشعة": ورمت عيني وما عاد تفتح
07:13 | 2025-03-05
05/03/2025 07:13:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الكسليك... هذه طبيعته
06:46 | 2025-03-05
05/03/2025 06:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:04 | 2025-03-06
بوتين يعين ألكسندر دارتشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى أميركا
02:03 | 2025-03-06
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان الجديد أجرى عدة تغييرات في قيادة الجيش
01:58 | 2025-03-06
هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي الأسرى: نطالب نتنياهو بتحديد مهلة قصيرة لحماس لإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة
01:55 | 2025-03-06
الناطق باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: تهديدات ترامب تعقد المسائل المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار وتدفع حكومة الاحتلال للتشدد
01:54 | 2025-03-06
الناطق باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: إذا كان ترامب معنيا بالإفراج عن أسرى الاحتلال فعليه الضغط على نتنياهو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
01:51 | 2025-03-06
معاريف عن بن غفير: سأعود إلى الحكومة عندما تعود إلى حرب كبرى أو تتوقف المساعدات أو يبدأ تنفيذ خطة ترامب
فيديو
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جاد بو كرم ينتقد هشام حداد.. لهذا السبب انتقل معه إلى الـ MTV (فيديو)
03:28 | 2025-03-04
06/03/2025 09:05:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24