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رويترز عن مصادر: ترامب قد يفرض حظرا للسفر يمنع دخول الأفراد من أفغانستان وباكستان إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:57
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