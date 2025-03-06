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"المونيتور" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: الولايات المتحدة نفذت للمرة الثالثة خلال 3 أسابيع طلعات جوية لقاذفات B52 فوق الشرق الأوسط

Lebanon 24
06-03-2025 | 00:20
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