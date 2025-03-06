الناطق باسم حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: إذا كان ترامب معنيا بالإفراج عن أسرى الاحتلال فعليه الضغط على نتنياهو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

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