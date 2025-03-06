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مدفيديف يرد على ماكرون بشأن التهديد الروسي: ستختفي إلى الأبد في أيار 2027 ولن يفتقدك أحد

Lebanon 24
06-03-2025 | 02:19
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