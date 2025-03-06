Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: بيان البنتاغون بشأن الاستعداد للحرب مع بكين يثير مواجهة دون انتصار

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: بكين تولي أهمية كبيرة لتعليقات الرئيس الأميركي المنتخب بشأن التواصل مع الرئيس الصيني
lebanon 24
06/03/2025 14:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نرحب بالبيان الختامي للقمة الإفريقية وموقفها المشرف بشأن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة ضد شعبنا ورفض مخططات التهجير
lebanon 24
06/03/2025 14:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الصينية: التعاون بين بكين وموسكو دون تدخل أطراف خارجية سيتعمق أكثر (الشرق)
lebanon 24
06/03/2025 14:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بكين: بيان أميركا واليابان بشأن بحر الصين الجنوبي تدخل صارخ في شؤوننا الداخلية
lebanon 24
06/03/2025 14:26:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:23 | 2025-03-06
07:21 | 2025-03-06
07:21 | 2025-03-06
07:20 | 2025-03-06
07:19 | 2025-03-06
07:18 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24