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مصادر "الشرق": الاتصالات واللقاءات المباشرة بين حماس ومبعوث ترامب جرت بترتيب قطري وبناء على رغبة أميركية

Lebanon 24
06-03-2025 | 03:28
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