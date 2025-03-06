مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس _ برج الملوك

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس - برج الملوك، لإبعاد بعض الناس الذين حاولو الاقتراب الى منازلهم.



ووفق مندوبة "لبنان 24"، لم تسجّل إصابات.

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