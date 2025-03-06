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مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس _ برج الملوك

Lebanon 24
06-03-2025 | 04:12
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ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس - برج الملوك، لإبعاد بعض الناس الذين حاولو الاقتراب الى منازلهم.

ووفق مندوبة "لبنان 24"، لم تسجّل إصابات.
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