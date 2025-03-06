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حماس تؤكد التزامها بالمراحل المختلفة لاتفاق غزة وتأمل أن تثمر اتصالات الوسطاء إكمال تطبيق مراحله من جانب إسرائيل

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:45
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