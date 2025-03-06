وزير الاعلام بول مرقص: الرئيس عون وضع مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها إلى السعودية مشدداً على أهميّة هذه الزيارة وقال إنّ الاصلاحات مطلب لبنانيّ قبل أنّ تكون مطلباً خارجيّاً

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