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مرقص: الرئيس عون قال نحن هنا لاتّخاذ القرارات وليس للتعطيل

Lebanon 24
06-03-2025 | 07:19
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مخزومي: على الرئيس المقبل القيام بالإصلاحات اللازمة من تطبيق القرارات 1701 و1559 وغيرها ونتمنى على الثنائي الشيعي "يمدّ إيدو" لكي نبني البلد عبر الدولة وليس عبر الجهات المسلّحة
lebanon 24
06/03/2025 17:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص: الرئيس عون وضع مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها إلى السعودية مشدداً على أهميّة هذه الزيارة وقال إنّ الاصلاحات مطلب لبنانيّ قبل أنّ تكون مطلباً خارجيّاً
lebanon 24
06/03/2025 17:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان: أتمنى أن أكون مخطئة سيدي الرئيس ولكن توقع أن يبدأ "شد الشعر" كلما اقتربت الانتخابات ونحن في سباق مع الزمن وهذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة والمحاسبة
lebanon 24
06/03/2025 17:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لوفد الرابطة المارونية: لا إقصاء لأحد في لبنان فالدولة هي التي تحمي كافة الطوائف وليس العكس
lebanon 24
06/03/2025 17:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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