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الحكومة البريطانية تعلن إزالة 24 كياناً مرتبطاً بسوريا من قائمة العقوبات بما في ذلك البنك المركزي السوري وشركات النفط

Lebanon 24
06-03-2025 | 07:21
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