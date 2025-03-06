Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام الناتو: ترمب أكد التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام حلف شمال الأطلسي: نحن بحاجة إلى نهج شامل بشأن منطقة القطب الشمالي
lebanon 24
06/03/2025 19:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام حلف شمال الأطلسي يهنئ دونالد ترامب بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
lebanon 24
06/03/2025 19:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: نعارض بشكل قاطع أي تصرفات قد تؤدي لتورط رسمي لقوات حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد روسيا
lebanon 24
06/03/2025 19:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن فيدان: تركيا تريد أن تكون جزءا من أي بنية أمنية أوروبية جديدة إذا انهار حلف شمال الأطلسي
lebanon 24
06/03/2025 19:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:41 | 2025-03-06
12:37 | 2025-03-06
12:37 | 2025-03-06
12:23 | 2025-03-06
12:21 | 2025-03-06
12:20 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24