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وزير الخارجية التركي: أزور السعودية غدا للمشاركة في القمة الإسلامية والتأكيد فيها على أهمية حل الدولتين
Lebanon 24
06-03-2025
|
10:27
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