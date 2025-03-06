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الحكومة البريطانية: نرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التزامنا بمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:53
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