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وزارة الدفاع السورية: تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة

Lebanon 24
06-03-2025 | 11:48
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