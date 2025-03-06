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يديعوت أحرونوت: هجوم سيبراني إيراني استهدف شبكة عيادات تقدم خدمات طبية للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
06-03-2025 | 12:21
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