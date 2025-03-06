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وزير الخزانة الأميركي: سنغلق قطاع النفط في إيران ونعطل قدراتها على تصنيع الطائرات المسيّرة

Lebanon 24
06-03-2025 | 12:41
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