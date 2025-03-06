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الجديد: اسم العميد رودولف هيكل بات ثابتاً قائداً للجيش إلا ان النقاش لا يزال على مواقع الأجهزة الأخرى لا سيما في الأمن العام الذي لا يزال موضع تباين

Lebanon 24
06-03-2025 | 13:15
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