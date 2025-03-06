Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء دير ميماس

Lebanon 24
06-03-2025 | 14:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مسيرات إسرائيليّة تُحلّق على علوّ منخفض فوق السلسلة الشرقية وفي أجواء قرى شرقي بعلبك وصولا الى منطقة السهل
lebanon 24
07/03/2025 00:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في أجواء ساحة رب ثلاثين حيث يتجمع الأهالي وفرق البلدية تعمل على تنظيف الشوارع
lebanon 24
07/03/2025 00:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دورية إسرائيلية من حوالى 20 جندياً تقدمت من كفركلا باتجاه هورا ودير ميماس ومنها غرباً نحو أطراف الطيبة والعديسة
lebanon 24
07/03/2025 00:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دبابات إسرائيلية تتوغل في بلدة مارون الراس وتحليق مسيّرة من نوع "هرمز 900" في أجواء بنت جبيل
lebanon 24
07/03/2025 00:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-03-06
17:11 | 2025-03-06
17:06 | 2025-03-06
16:57 | 2025-03-06
16:46 | 2025-03-06
16:36 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24