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وزير الخارجية السوري أمام اجتماع مجلس التعاون الخليجي: نعمل على تشكيل حكومة تمثل الجميع وتكون قادرة على إعادة البناء

Lebanon 24
06-03-2025 | 15:02
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