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الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تنسحب من شراكة التحول العادل في الطاقة بشأن خفض استخدام الفحم في جنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام

Lebanon 24
06-03-2025 | 16:21
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