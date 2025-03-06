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إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية في سوريا تعلن حظر التجوال حتى الساعة الـ 10 صباحاً

Lebanon 24
06-03-2025 | 16:23
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