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الوكالة السورية: قيادة العمليات الأمنية في اللاذقية وطرطوس تحثّ المدنيين على الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية

Lebanon 24
06-03-2025 | 17:53
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