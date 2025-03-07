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القوات السورية سيطرت على مركز محافظتي طرطوس واللاذقية وتستعد لدخول الأرياف (العربية)

Lebanon 24
07-03-2025 | 00:26
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