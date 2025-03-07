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واشنطن بوست عن مصادر: حماس تصر على انسحاب إسرائيلي كامل ووقف دائم للحرب تزامنا مع إفراج عن الرهائن

Lebanon 24
07-03-2025 | 00:39
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