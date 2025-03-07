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حاكم مقاطعة دنيبرو الأوكراني: اعتراض 11 صاروخًا روسيًا و9 مسيّرات في سماء المقاطعة الليلة الماضية

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:26
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