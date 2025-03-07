Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس سلام خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة: نريد دولة حقيقية وواجبنا تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة: نريد دولة حقيقية وواجبنا تنفيذ الإصلاحات
lebanon 24
07/03/2025 12:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نواف سلام خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في السرايا: التهنئة لكل النساء والفتيات والعاملات ويسرني أن يكون السرايا اليوم منبرا للاحتفال بالمراة
lebanon 24
07/03/2025 12:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري خلال اتصال مع نظيره الفرنسي يدعو المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في دعم تنفيذ حل الدولتين
lebanon 24
07/03/2025 12:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس عون: نؤيد كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار 1701
lebanon 24
07/03/2025 12:21:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:19 | 2025-03-07
05:13 | 2025-03-07
05:11 | 2025-03-07
05:07 | 2025-03-07
05:06 | 2025-03-07
05:01 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24