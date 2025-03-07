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الرئيس نواف سلام خلال الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في السرايا: التهنئة لكل النساء والفتيات والعاملات ويسرني أن يكون السرايا اليوم منبرا للاحتفال بالمراة

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:25
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