سلام: خطا لبنان خطوات ثابتة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين سواء على الصعيد التشريعي او على صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية حيث شاركت العديد من الوزارات في اعدادها

Lebanon 24