Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: نكرر التزامنا ما ورد في البيان الوزاري لناحية تعزيز حقوق النساء في المواطنة ما يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام تالياً البيان الوزاري: تلتزم حكومتنا حماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم والعيش الكريم وسوف تسعى بالتسمية التي أسميتها وهي مدركة أن الإصلاح هو الطريق للإنقاذ
lebanon 24
07/03/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: البيان الوزاري سينص على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
lebanon 24
07/03/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: عندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام
lebanon 24
07/03/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة حليمة القعقور في جلسة الثقة: "كنا لازم نزعل المافيات بالبيان الوزاري يا دولة الرئيس سلام"
lebanon 24
07/03/2025 12:21:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:19 | 2025-03-07
05:13 | 2025-03-07
05:11 | 2025-03-07
05:07 | 2025-03-07
05:06 | 2025-03-07
05:01 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24