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الرئيس الإسرائيلي: أسمع كل يوم من آباء وأفراد عائلات عن الوضع الصعب لعدد من المختطفين

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:34
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